FOOTBALL. Ryan Fosso a débloqué son compteur but dans le championnat des Pays-Bas. Vendredi soir dans les arrêts de jeu, le Bullois a libéré le Fortuna Sittard sur la pelouse de Waalwijk (1-2). Le milieu de 22 ans a piqué un sprint de 75 mètres pour être à la conclusion d’un centre de Sierhuis. Avant ce succès, les Limbourgeois n’avaient pris qu’un point en six rencontres en 2025. Sittard est 9e à une longueur des play-off et à six d’une place de barragiste pour le maintien. VT