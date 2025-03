Série «OHMG» sur Red Bull TV: Mathilde Gremaud entre entre doutes et exploits

SKI FREESTYLE. Déjà championne olympique, championne du monde et vainqueure des X-Games, Mathilde Gremaud ne cesse de marquer l’histoire de sa discipline. La saison dernière, la Rochoise de 25 ans est devenue la première freestyleuse à remporter le classement général de la Coupe du monde, ainsi que ceux de big air et de slopestyle. Un exploit majuscule sur lequel revient la mini-série OHMG (contraction entre l’expression anglaise Oh my god et les initiales de Mathilde Gremaud), disponible sur Red Bull TV depuis jeudi dernier. Au fil des trois épisodes, la Gruérienne se livre sur les joies et les peines ayant rythmé cet exercice historique à travers des images exclusives. Le spectateur découvre ainsi la personne sensible et pleine de doutes qui se cache derrière l’athlète d’élite au…