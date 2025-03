Sissi & moi

ARTE, VENDREDI À 20 H 55

1894. Officieusement séparée de son mari depuis de nombreuses années, l’impératrice Sissi, âgée de 40 ans, désigne sa nouvelle dame d’honneur, Irma Sztáray, une jeune aristocrate naïve et un peu maladroite, pour l’accompagner dans ses nombreux voyages à travers l’Europe. Contre toute attente, la jeune femme s’entend bien avec la souveraine au tempérament excentrique, à la personnalité maniaco-dépressive et au comportement parfois cruel. Mais, à leur retour à la cour d’Autriche, l’amitié entre les deux femmes est mise à mal par les conventions. Sissi se révèle alors très attachée au protocole et à la place que chacun occupe dans la société. ■