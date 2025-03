Télévision



Sortir de l’enfer de l’alcool. 28 jours et 11 mois: c’est la durée totale de la cure à la clinique «la Métairie» à Nyon, que les patients souffrant d’addiction acceptent de suivre, parfois forcés par leurs proches désespérés. Temps Présent s’est penché sur le modèle Minnesota, une des approches thérapeutiques les plus radicales, en suivant Léa, Kevin et Michel lors de ces 28 jours et 11 mois de combat, de survie et d’espérance.

Jeudi, à 20 h 05, sur RTS 1