Une quête de l’or olympique racontée comme un thriller

Epatante, la série documentaire de Netflix sur les coulisses du tournoi de basket aux Jeux olympiques de Paris. L’or à bout de bras nous permet d’entrer dans l’intimité des superstars. Splendide dans la forme, bouleversant sur le fond, épique pour l’Histoire.

L’EGO DES CHAMPIONS. Les fans de basket vont être en transe devant leur poste et repasser le documentaire en boucle. Les amateurs de sport vont adorer revivre une compétition historique en découvrant la préparation et l’engagement total d’athlètes hors norme. Et puis zut, même les gens qui ne vibrent pas forcément pour les exploits sportifs vont aimer la beauté des images, les confidences bouleversantes de certaines mégastars et la narration épique d’une quête de l’or qui n’a jamais été aussi folle dans…