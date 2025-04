En Italie, le Glânois Bruno Wicht a remporté l'Unknown Race

L’ultracycliste Bruno Wicht a décroché sa première victoire samedi en Italie. Lors de l’Unknown Race, une course de 1000 km, le Glânois de 28 ans a notamment battu la légende autrichienne Christoph Strasser.

GLENN RAY

ULTRACYCLISME. Au bout de 49 heures d’effort et plus de 1000 kilomètres parcourus au centre de l’Italie, Bruno Wicht a remporté samedi la 3e édition de l’Unknown Race. Un succès que le Glânois de 28 ans n’a pas fini de savourer. «L’objectif de ma saison était de décrocher ma première victoire en ultra et c’est déjà fait, s’étonne-t-il presque au bout du fil. Je visais un podium au mieux, mais je ne m’attendais pas à gagner face à une telle concurrence.»

Notamment celle de l’Autrichien Christoph Strasser, relégué à la deuxième place à près de deux heures de Bruno Wicht. «C’est…