Le FC Bulle prend un point à Delémont

Football. Le FC Bulle n'a toujours pas renoué avec la victoire, mais a relevé la tête après le non-match contre Paradiso (défaite 1-2). Les Gruériens ont partagé les points 1-1 ce samedi après-midi sur le billard de Delémont. Une splendide frappe de Daf (52e) a permis aux hommes de Julien Miere de recoller au score après le 1-0 de Behrami (26e) facilité par une série d'absences gruériennes.

Loin d'être flamboyants, les visiteurs se sont tout de même créé les possibilités les plus chaudes en premières période. Mais les imprécisions à la passe, dans les appel et à la conclusion empêchaient le FC Bulle de marquer. Côté jurassien, seul un tir de Coulibaly admirablement sorti par Zbinden (3e) était à signaler, en plus du but.

La deuxième mi-temps fut quasi exclusivement bulloise, surtout grâce à un regain de forme dans les duels. Les Gruériens profitaient de plus d'espaces, mais peinaient à transformer des contres attaques en action nette de but.

Au final, ce 1-1 dans ce derby romand est logique. Après cette sixième rencontre sans victoire (la dernière date du 15 mars), Bulle est huitième avant de recevoir Vevey dimanche prochain (15 h).

