Le FC Bulle tenu en échec par Vevey-Sports à Bouleyres

Le point positif d'abord: le FC Bulle a repris la 7e place du classement - qualificative pour la Coupe de Suisse - à quatre journées de la fin de la saison. Pour la conserver, les hommes de Julien Miere devront conserver la mentalité affichée dimanche en y ajoutant l'efficacité offensive. Pas simple sachant que le prochain adversaire se nomme Kriens, 3e et candidat à la montée en Challenge League.

Face aux Lucernois, les Gruériens ne pourront pas se permettre d'être menés deux fois au score, comme ce fut le cas dimanche contre Vevey-Sports (0-1 à la 12e sur penalty, 1-2 à la 41e sur un tir rapproché dans le filet opposé). Heureusement pour les Bullois, ils ont pu compter sur leurs défenseurs centraux Kevin Sumbula et Marko Kuzmanovic, tous deux buteurs d'une tête rageuse (26e 1-1 et 68e 2-2). Depuis lors, les locaux ont contrôlé les débats et auraient pu passer l'épaule sans un but vide manqué par Ilyes Chaïbi (87e). L'ultime occasion est toutefois revenue à Vevey-Sports, avec un tir du milieu Fouley sur l'angle de la cage de Leandro Zbinden. L'arbitre a alors sifflé la fin d'un derby sans vainqueur, mais pas sans saveur ni signaux encourageants pour la suite. Quentin Dousse

Résultats et classement de Promotion League

Retrouvez l'analyse et les réactions de Bulle-Vevey (2-2) dans La Gruyère de mardi.