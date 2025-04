Pour le boxeur de Tatroz Quentin Rossire, «peu de gens monteraient sur un ring de boxe»

Samedi passé, le Boxing-Club Châtel-Saint-Denis organisait son meeting de Pâques, au Lussy.

Parmi les combattants, l’athlète de Tatroz Quentin Rossire a remporté son baptême sur un ring.

Sensations du Veveysan de 30 ans sur l’appréhension du premier combat dans ce sport.

SAMUEL BOVIGNY

BOXE. Après plus de trente ans à Palézieux, le traditionnel meeting de Pâques du Boxing-Club Châtel-Saint-Denis a retrouvé son antre veveysan, samedi passé. La salle triple du Lussy a vibré au rythme des quatorze affrontements devant plus de 600 spectateurs. A peine arrivé sur le lieu des combats, l’atmosphère particulière se fait ressentir, entre tension et excitation. Une bonne partie du public commençait à lancer des: «Allez Quentin!» «Vas-y Quentin.» Mais qui est ce fameux Quentin?

Il s’agit de Quentin…