Air Cocaïne, un scandale d’Etat à ciel ouvert

Mon whisky, ma télé et moi



Trafic de drogue, opération commando aussi chaotique qu’irréaliste, procès tentaculaires et casting improbable: Netflix revient sur l’affaire «Air Cocaïne» avec Y a-t-il un dealer dans l’avion?

DOCUMENTAIRE. L’affaire avait fait le tour du monde. Mars 2013, à l’aéroport de Punta Cana. Un Falcon 50 sur le point de décoller pour Saint-Tropez est intercepté par les autorités locales. A son bord, quatre Français: deux anciens pilotes de chasse Bruno Odos et Pascal Fauret, un homme d’affaires Nicolas Pisapia et un pilote de réserve Alain Castany. En soute, 700 kilos de cocaïne répartis dans 26 valises. Le scandale «Air Cocaïne» est lancé. Un mélange de trafic international, de cavale en mer, de rebondissements politiques et de procès à tiroirs. Un scénario taillé sur…