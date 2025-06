La terre battue met les joueurs de tennis à l'épreuve, à Bulle comme à Roland-Garros

Les demi-finales du tournoi de tennis de Roland-Garros débutent ce jeudi.

A Paris, la terre battue n’est pas la même que celles du TC Bulle ou du TC Les Paccots.

Spécificités de la surface, tendance, coûts: éclairage avec des acteurs régionaux.

VALENTIN THIÉRY

TENNIS. Soleil, tour Eiffel, révisions avec la télévision en fond: Rafael Nadal et ses quatorze sacres à Paris ont beau avoir tiré leur révérence, Roland-Garros a toujours une saveur unique. Le charme de ce deuxième tournoi du grand chelem, c’est aussi sa terre battue, ses longs échanges, ses glissades et ses belles histoires. Comme celle de l’inconnue française Loïs Boisson, spécialiste de cette surface mais 361e joueuse mondiale et qualifiée pour le dernier carré à la porte d’Auteuil.

Avant les demi-finales messieurs et dames dès ce…