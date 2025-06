Les «deux» de 5e ligue, moins de touristes, plus de sérieux

Les finales de promotion de 5e ligue ont / débuté ce week-end, notamment à Vuadens.

La «deux» locale a perdu 2-3 contre La Sionge II, avant la deuxième ronde ce mercredi.

A la découverte des réalités de deux contingents gruériens au niveau le plus bas de Suisse.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Les équipes «deux», tout un poème. Nouvel exemple dimanche matin aux Colombettes. Vuadens II y recevait La Sionge II en ouverture du tour de promotion pour la 4e ligue. Rencontre prévue à 10 h 30, début à 11 h à cause d’un coin du terrain détrempé. L’échauffement d’une partie du groupe local: évacuer l’eau avec des raclettes et des seaux. En première période, le banc sâlois s’inquiète de la semelle décollée d’une chaussure d’un de ses défenseurs. La réalité du plus bas niveau du foot helvétique a…