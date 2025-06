Nouvelle cheffe du personnel

ETAT DE FRIBOURG. Mélanie Meyer dirigera le Service du personnel et d’organisation (SPO) de l’Etat de Fribourg dès le 1er février 2026, informe un communiqué du Conseil d’Etat publié récemment. Agée de 44 ans, titulaire d’un master en administration publique de l’IDHEAP et d’un brevet fédéral en RH, elle succédera à Gabrielle Merz Turkmani, qui prendra sa retraite. Mélanie Meyer travaille depuis 2020 à l’Etat, après une carrière dans le secteur informatique privé. Elle est actuellement responsable, pour le compte du Service de l’information et des télécommunications (SITel), des ressources humaines, de la formation continue, de l’encadrement des apprentis ainsi que de la communication interne. FP