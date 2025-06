Sivirez: le pumptrack a été mis à l'enquête

PUMPTRACK. Le projet de pumptrack à Siviriez avance. En témoigne la mise à l’enquête publiée vendredi dans la Feuille officielle. D’une surface de 1855 m2, l’infrastructure est prévue aux alentours de la nouvelle zone sportive du village glânois. Portée par l’association Bike Trail, elle est destinée aux amateurs de VTT, trottinettes, skates ou rollers. Le tout dans un univers convivial avec des bancs, des tables, une fontaine à eau et des espaces verts.

Intergénérationnel

Autre atout de l’infrastructure selon l’association: il s’agira d’un lieu de vie intergénérationnel, «où les enfants, les ados, les familles et les promeneurs auront l’occasion de se retrouver». En effet, une kidstrack, une piste réalisée pour les plus petits et les débutants, est prévue. «Le pumptrack permettra aux…