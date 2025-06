Une première à Neirivue-Moléson?

COURSE DE MONTAGNE. Un podium 100% gruérien à Neirivue-Moléson? «Ce serait incroyable, et surtout possible cette année!» s’exclame son président Fabrice Pasquier, à la veille d’une 46e édition peut-être historique. Voir le Charmeysan Rémi Bonnet s’imposer ce dimanche devant les jumeaux d’Albeuve Robin et Thomas Bussard n’a en effet rien d’illusoire. «Compter trois régionaux parmi les plus forts du peloton, c’est le Graal pour une course comme la nôtre. Pour le public et la relève aussi.»

«Sur un bon trend»

Conséquence ou simple coïncidence, Neirivue-Moléson connaît un succès populaire jamais démenti malgré la concurrence. A 9 h tapantes ce dimanche, ils seront encore près de 800 courageux au départ de la course principale. «On est vraiment sur un bon trend», se réjouit l’Estavannensois,…