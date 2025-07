A bord du train à vapeur sur la ligne Blonay-Chamby

Sur des rails, sur la route, sur l’eau ou dans les airs, cet été La Gruyère embarque dans des véhicules extraordinaires. Pour ce premier épisode, direction Chaulin, dans le canton de Vaud, pour découvrir une locomotive à vapeur.

ANGIE DAFFLON

On l’entend avant de la voir. Tacataca-tacataca-tacataca-tacataca… Le fameux «tchou-tchou!» retentit alors que se dégage un panache de fumée et son odeur bien particulière. Tout comme dans les films! Cette locomotive à vapeur a beau avoir plus de 100 ans, la SEG 105, de son petit nom, parcourt encore régulièrement les trois kilomètres de la ligne touristique du Chemin de fer-musée Blonay-Chamby, dans le canton de Vaud.

En gare, c’est tout un bal qui s’organise. Le chef de la circulation est à l’œuvre, avec son sifflet et sa palette. Des véhicules sont…