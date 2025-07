OMNISPORTS. Médaillé d’or sur le contre-la-montre au Festival olympique de la jeunesse européenne mardi dernier (La Gruyère du 24 juillet), Yanis Berthoud (Cyclomaniacs Veveyse) est passé à côté de son second objectif, jeudi. Le cycliste châtelois de 15 ans a fini 13e de la course en ligne, alors qu’un nouveau titre était envisagé en Macédoine du Nord. Autre Veveysan en lice jeudi, Sacha Feniello. Le sprinteur d’Athletica Veveyse et son 22”34 ont été éliminés en demi-finale du 200 mètres. VT