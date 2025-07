En tâtonnant, l’école apprend à composer avec l’IA

Les outils d’intelligence artificielle s’immiscent dans les pratiques scolaires, des travaux des élèves aux préparations de cours. Alors que le canton et la CIIP tentent de poser un cadre, les enseignants s’interrogent: comment intégrer l’IA sans se laisser guider? Quels repères transmettre aux élèves?

FRANÇOIS PHARISA

ENSEIGNEMENT. Les enseignants se forment. Les élèves expérimentent. Le canton et la CIIP (Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin) cherchent à encadrer tant bien que mal. L’intelligence artificielle fait une entrée encore prudente, mais bien réelle, dans les écoles du canton. Et avec elle, une multitude de questions pédagogiques, pratiques, éthiques.

Lundi 12 mai, les quelque 100 enseignants du CO de La Tour-de-Trême ont participé…