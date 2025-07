La Feuille fribourgeoise baisse le rideau

ROMONT. La Feuille fribourgeoise, l’hebdomadaire de la Glâne et environs qui comptait entre 1050 et 1100 abonnés, ne paraîtra plus dès le 24 juillet. La nouvelle a été officialisée jeudi dans son avant-dernière édition. Les raisons de cette disparition évoquées en première page du journal de Romont sont multiples. «Avec l’arrivée de plus en plus importante de l’informatique et des réseaux sociaux, on enregistra une forte diminution des annonces publicitaires, source principale de revenu, le prix de l’abonnement ne couvrant qu’une faible partie des coûts de production.»

Le titre explique également que la défaillance d’un appareil nécessaire à la production et malheureusement irréparable, a aussi contraint l’arrêt de la publication. Sans oublier la crise sanitaire qui a porté «un coup…