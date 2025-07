La groupe de danse folklorique Les Coraules de Bulle «très bien reçu» en Valais

Les Coraules de Bulle étaient invitées par le Festival international de cor des Alpes à Haute-Nendaz ce week-end. Danseurs et musiciens – sept couples, accompagnées d’un ensemble de cuivres – se sont réunis à cette occasion. «Les membres ont passé un week-end épatant et ont été très bien reçus», rapporte le président, René Morel. Même si ce dernier n’a pu être présent pour cause de maladie, il dit avoir eu de nombreux retours plus que positifs. Trois prestations ont été proposées le samedi à Haute-Nendaz, tandis que deux autres se sont déroulées le dimanche à Tracouet, en pleine montagne (où la photo a été prise). «C’est un festival international réputé, ce fut un plaisir d’être invités.» Quant au fait qu’il s’agissait peut-être de la dernière performance du groupe de danse folklorique…