Le vélomobile, un OVNI à usage terrestre qui fuse à plus de 50 km/h

Sur des rails, sur la route, sur l’eau ou dans les airs, cet été La Gruyère embarque dans des véhicules peu ordinaires. Pour ce deuxième épisode, direction Neuchâtel pour fuser à ras le bitume à bord du vélomobile.

VINCENT CAILLE

On ne sait pas très bien s’il faut y voir un avion de chasse, une capsule lunaire ou un suppositoire sur roues. Tout est lisse, fuselé, profilé. Le Katanga WAW semble échappé d’un décor de sciencefiction old-school. Une bulle de carbone et de kevlar conçue pour fendre l’air et rouler à l’abri des intempéries. La coque s’ouvre comme une valise rigide. A l’intérieur, un siège baquet, des pédales au fond, deux poignées latérales, des écrans, un petit coffre. Le strict nécessaire pour filer à ras du bitume.

Dario Ciani, électronicien passé par la microtechnique et…