RECTIFICATIF. Dans notre article paru samedi sur les commerçants de Châtel-Saint-Denis, nous avons indiqué par erreur que Le Comptoir des Saveurs fermait la semaine à 16 h et le samedi à 19 h. Les horaires de fermeture corrects sont: 19 h du lundi au jeudi, 21 h le vendredi, 16 h le samedi et 19 h le dimanche. Nous prions nos lecteurs et les commer- çants concernés de nous excuser. GRU