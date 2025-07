Ne pas confondre Sulmoni SA et Sàrl

FAILLITE. Dans la Feuille officielle de vendredi, la liquidation de l’entreprise romontoise Sulmoli SA est annoncée. Mais l’activité de construction et les emplois ne sont pas concernés. «Depuis 2019, l’entreprise a été scindée, avec d’un côté Sulmoni SA qui a repris l’immobilier et de l’autre Sulmoni Construction Sàrl, qui gère l’activité et les emplois», explique Jean-Yves Python, codirecteur de la Sàrl. Mais rien de tout cela n’est indiqué sur le site de sulmoni.ch, ce qui peut prêter à confusion. «Je ne peux pas me prononcer sur Sulmoli SA, qui a été vendue l’année passée. Mais Sulmoni Construction Sàrl continue ses activités et aucun emploi n’est menacé», assure Jean-Yves Python. XS