Oscar et Grazia, la folle histoire d’un couple d’ibis chauves perché à Vaulruz

Disparus d’Europe depuis 400 ans, les ibis chauves faisaient partie des espèces les plus menacées de la planète à la fin du XXe siècle. Grâce à un programme de réintroduction initié en Allemagne et en Autriche, de nouvelles colonies apparaissent. Un couple a même élu domicile à Vaulruz. Stupeur et joie chez les passionnés.

KARINE ALLEMANN

ORNITHOLOGIE. Oscar vient de la région du lac de Constance. Au printemps dernier, il a découvert les charmes de la Gruyère, où il a cherché à s’installer. Hélas, sans avoir trouvé la compagne idéale pour le faire, il est reparti passer l’hiver dans des régions plus chaudes. Mais il n’a pas oublié son projet. Une rencontre avec la belle Grazia et le voilà de retour dans la région. En avril, le couple s’est installé à Vaulruz, où il a accueilli trois petits…