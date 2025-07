Succès pour les Georges

MUSIQUE. Le festival Les Georges a proposé une trentaine de concerts étalés sur six soirées du 14 au 19 juillet, dont trois étaient payantes. Les 21 000 festivaliers et festivalières accueillis sur la place Python ont bénéficié d’une large variété de styles musicaux, allant des rythmes latins à l’emo-punk, en passant par le rap ou encore la musique électronique. Le spectacle de Caroline Demuth et deux discos kids ont également été proposés aux plus jeunes, dans la garderie gratuite du festival. Celui-ci s’est clôturé après le concert du groupe La Femme, qui s’est déroulé à guichets fermés. Dans leur communiqué, les organisateurs dressent un «bilan exceptionnel» et donnent d’ores et déjà rendez-vous au public du 13 au 18 juillet 2026. SARA LEONETTI