Trois jeunes journalistes d’un jour ont visité la rédaction de «La Gruyère»

Mardi, trois jeunes Gruériennes se sont glissées dans la peau d’un journaliste le temps d’une journée à la rédaction de La Gruyère, dans le cadre du Passeport vacances. Alice, Daphné et Cléo (de gauche à droite) sont reparties avec, en poche, une fausse page de journal qu’elles ont imaginée et rédigée. Leur enquête a commencé au Vieux-Comté, où elles ont découvert comment une librairie s’adapte aux envies d’un public qui commande toujours plus en ligne, tout en explorant les genres prisés par les jeunes lecteurs. Elles ont ensuite poussé la porte de King Jouet, plongées dans un univers où les modes changent sans cesse, entre cartes à collectionner et nouveautés qui s’enchaînent. Ces visites leur ont permis de mesurer combien ces enseignes doivent innover pour rester dans l’air du temps.…