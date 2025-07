Un nouvel administrateur

HFR. Directeur du Centre suisse des paraplégiques de Nottwil, Luca Jelmoni rejoint le conseil d’administration de l’HFR. Il reprend le siège de Philipp Müller, devenu directeur général. Le Conseil d’Etat l’a nommé en suivant la proposition du comité de sélection. Ce dernier est présidé par Philippe Demierre, directeur de la Santé et des affaires sociales, et composé du conseiller d’Etat Jean-François Steiert et des cinq chefs des groupes parlementaires du Grand Conseil.

Luca Jelmoni s’exprime parfaitement en français et en allemand, précise le communiqué de presse du Conseil d’Etat, et «a suivi un parcours remarquable dans le domaine de la santé». Ingénieur EPFZ en sciences informatiques et titulaire d’un master of business administration (MBA), il a notamment dirigé l’Hôpital régional…