Un train aux couleurs de la fondue moitié-moitié reliera Broc à Berne

TPF. Depuis lundi, un train des TPF aux couleurs du label «Fondue moitiémoitié» circule entre Romont et Fribourg. Avant de relier, dès le 28 août et durant quatre ans, Berne à Broc-Chocolaterie. L’Interprofession du Vacherin fribourgeois et l’Interprofession du Gruyère sont derrière cette campagne de promotion. Le label, lancé en 2022, doit permettre de «protéger et promouvoir la recette originale, à savoir l’utilisation de 50% de Vacherin fribourgeois AOP et de 50% de Gruyère AOP», explique le communiqué de presse. Ce train décoré sera officiellement inauguré le lundi 25 août prochain, à la gare de Bulle. XS