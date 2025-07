Une femme et son bébé tués à coups de couteau à Givisiez

Une femme de 30 ans et son bébé de six semaines ont été retrouvés morts samedi dans leur appartement à Givisiez. L’auteur présumé du double homicide, le père de famille, a été placé en détention provisoire.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

FÉMINICIDE. La liste des féminicides continue de s’allonger en Suisse. Les corps sans vie d’une femme de 30 ans et de son bébé de six semaines ont été découverts samedi après-midi dans un appartement à Givisiez. L’auteur présumé du double homicide est le père de famille. Il a été interpellé sur place après avoir tenté de s’ôter la vie, la police ayant été avertie par une personne tierce. Légèrement blessé, l’homme de 43 ans a été pris en charge et conduit à l’hôpital par une ambulance, sous escorte policière.

Les investigations et auditions menées à ce stade ont…