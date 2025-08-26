«Super-héroïne du quotidien»

Maman de quatre enfants, Julie Baechler sillonne les routes au volant de son bus TPF. Portrait d’une mère courage qui essaime la bonne humeur.

PHILIPPE HUWILER

Le bonjour est sincère, le sourire authentique, souligné par de jolies pattes d’oies qui trahissent un usage fréquent de la rigolade. Même si son métier requiert sérieux et concentration, Julie Baechler respire la joie de vivre. Derrière le volant, elle accueille chaleureusement ses passagers, les salue à l’entrée comme à la sortie de son bus.

Au service des Transports publics fribourgeois (TPF) depuis 2018 (lire ci-dessous), elle pilote avec dextérité et beaucoup de douceur son véhicule de 12 mètres de long, jusqu’à la gare de Bulle, où elle termine son service. Même aisance dans les manœuvres pour garer l’engin. «Je suis…