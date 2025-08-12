Artisanat, musique, terroir.. Le maître fromager Fabien Vallélian organise une Fête de la Gruyère en Valais depuis 17 ans

Il y a vingt ans, Fabien Vallélian lançait l’idée d’une Fête de la Gruyère à Crans-Montana. Retour sur cette drôle d’aventure, alors que la station valaisanne accueille cette semaine la 17e édition d’une manifestation qui met en valeur la gastronomie et les traditions.

ÉRIC BULLIARD

TERROIR. Comme beaucoup de bonnes idées, celle-ci est née à l’apéro. Fabien Vallélian l’a lancée sans trop réfléchir, presque une boutade: «L’année prochaine, j’organise une Fête de la Gruyère.» Nous étions en 2005, à Crans-Montana. Il a tenu parole et la manifestation a pris de l’ampleur: de jeudi à samedi, elle vivra sa 17e édition dans la rue Centrale de la station valaisanne.

A l’époque, Fabien Vallélian était à la tête de la Laiterie moderne, depuis 2001. Maître fromager, entrepreneur et «homme de défi»,…