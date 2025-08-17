Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

3e journée

Première sortie de la saison au stade de Bouleyres pour le FC Bulle, opposé aux espoirs du FC Bâle ce samedi en fin d’après-midi (17 h).

Hors jeu. Les 24 Bullois sont aptes, y compris Ropraz de retour à l’entraînement.

Enjeu. «On veut prolonger notre dynamique positive en faisant plus et mieux», répond Jean-Philippe Lebeau, avant de préciser: «On a pris cinq buts sur des situations complètement évitables, comme ce dégagement aux 5 mètres contre Grand-Saconnex.» Un goal sans conséquence puisque ses hommes ont retourné le score à leur avantage. Et plutôt deux fois qu’une cette saison. «On a de la réussite, mais surtout un bon état d’esprit.»

L’adversaire. Bâle M21 est en quête de son premier succès de l’exercice à Bouleyres. «Cette équipe est rapide et puissante.…