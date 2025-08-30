Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

5e journée

GLENN RAY

Une semaine après son match nul à Paradiso (3-3), le FC Bulle accueille les espoirs de Young Boys ce samedi (17 h) au stade de Bouleyres.

Hors jeu. Kisisa est blessé. Retour au jeu d’Azemi.

Enjeu. Pour décrocher leur troisième succès de la saison en Promotion League, les Gruériens devront miser sur leurs forces. «Depuis le début de la saison, nous avons été capables de nous projeter vers l’avant et de nous créer beaucoup d’occasions, souligne le coach Jean-Philippe Lebeau. Ça prouve que nous sommes performants avec le ballon.» Ses joueurs devront aussi l’être sans. «Nous devons travailler sur l’agressivité et l’aspect défensif. Toute l’équipe est concernée.»

L’adversaire. Quatrième, Young Boys M21 compte le même nombre de points (7) que son…