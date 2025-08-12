A bon entendeur

RTS1, MARDI À 20 H 05

Alimentation sportive: en avez-vous vraiment besoin?

Barres protéinées, électrolytes, gels énergétiques: boissons et autres snacks pour sportifs se multiplient sur les étals des commerces. Et les sportifs d’élite ne sont de loin pas les seuls à en consommer, les amateurs en sont également friands. Des produits, souvent avalés dans l’optique de faire du bien à son corps et d’améliorer ses performances. Mais ces produits tiennent-ils leurs promesses? Sont-ils réellement un plus pour ceux qui s’entraînent modérément? ■