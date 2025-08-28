ULTRA-TRAIL. Au mythique Ultra-Trail du Mont-Blanc il a préféré sa petite «soeur», la Trace des Ducs de Savoie (TDS). Course de 155 km et 9000 m de dénivelé positif que Mathieu Clément (photo) a bouclée au 15e rang (en 21 h 18). A un quart d’heure de son objectif au départ de Courmayeur: le top 10. «C’était faisable sans une contracture à la cuisse que j’ai traînée depuis la toute première descente, soupiret-il au lendemain de son arrivée à Chamonix. Il a donc fallu finir au mental.»

Cap sur La Réunion

Un mental refait après «une saison 2024 de m…» qui a vu Mathieu Clément enchaîner les blessures et les abandons. Loin de son niveau que le Gruérien de 30 ans estime avoir retrouvé aujourd’hui. «J’ai quand même bataillé avec certains grands noms du trail sur cette TDS (n.d.l.r.: remportée…