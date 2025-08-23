Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ÇA ROULERA À NOUVEAU entre Fribourg et Berne, dès lundi. Les CFF ont terminé leurs travaux sur la ligne, et dans les temps. Une occasion d’éprouver ce sentiment qui, à partir d’un certain âge, agit comme une drogue bienfaisante sur la psyché: tout est en rentré dans l’ordre.

QUELLE ANIMATION, ce week-end, sur le lac de la Gruyère. L’île Ogoz attirera les passionnés de lecture et de livres transportés par bateau. Et sur le pourtour des rives (non encore protégées par la Constitution fribourgeoise), des passionnés de paddle pagayeront durant le Slow Surf. Puisque rien de précis ne les distingue quand ils ne sont pas en activité, comment reconnaître un lecteur d’un «paddler»? Par la conversation.

TOUS LES FUTURS ENSEIGNANTS fribourgeois passeront dorénavant par…