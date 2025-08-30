Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ET DE HUIT. La délégation fribourgeoise au Conseil national comportera un membre supplémentaire lors de la prochaine législature. Huit, un chiffre pair. C’est mieux pour le «team building», comme descendre l’Aar à la nage ou faire de l’accrobranche dans la forêt Dählhözli.

PARMI LES TRAVAUX prometteurs des étudiants de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, un modèle d’intelligence artificielle pour «sauvegarder le patois fribourgeois». Question: est-ce l’IA qui colonise le patois fribourgeois ou le contraire?

LE FUTUR MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MIDDES ne pourra se créer sur l’ancienne base de missiles de l’armée que si le terrain passe de zone militaire en zone musée. Et nous autres, pauvres illuminés, qui pensions jusqu’à récemment encore que…