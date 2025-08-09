De l’art de tout transformer en or

Coup de plume

PAR QUENTIN DOUSSE

TALENT MULTIPLE. Elle aurait pu mener une carrière en canoë-kayak, en trail ou en cyclisme, voire en médecine pourquoi pas. Quatre existences bien distinctes qui n’en font qu’une pour Elise Chabbey. Impossible? La Genevoise l’a pourtant fait, à seulement 32 ans, et avec un brio que beaucoup lui envieraient. Son dernier coup d’éclat s’est produit au Tour de France féminin, avec ce maillot à pois porté du premier au neuvième jour.

Reine de la montagne sur la plus grande course cycliste au monde: la consécration pour celle qui était montée sur un vélo par accident. Pour se remettre d’une blessure et sans imaginer une seule seconde où cela la mènerait huit ans plus tard.

Elise Chabbey doit bien en rire, aujourd’hui, de sa réussite devant plus qu’au seul…