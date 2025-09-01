De la pâ de la Yanna

Deché-delé
Li a ‘na djijanna dè dzoua, l’é partichipâ a la premire korcha dou «Groupe E tour» a Vuthèrnin-dèvan-Remon. In patê on âmè bin lè viyo mo: dêvo dre «La korcha di j’EEF» adon?…
Hou korchè chon organijâyè ti lè j’an chu thin chenannè din thin velâdzo ou velè difèrintè.
Chta chenanna, irè pê le Mourè. Galé! Ma rèvinyin din la Yanna, a Vuthèrnin, ou bin Westernens kemin i âmon le dre du lè giron dè vint’è-trè. On mache dè mondo lè modâ po dji kilomêtre dou terin dè foot. Môgrâ la roye ke l’a fê, tyin pyéji dè dèkrouvâ ha bala kanpanye de la pâ dè Lyèfrin è Chemintyi. Di balè fêrmè avui lè fenèthri to botyatâ, di gèranyon i kolà dè chkarlatè, di bi è grô kurti, di dzordi tsardji dè bala frete,… On tràvè achebin on bokon dè chin din lè j’ôtro dichtri bin chur, ma on pou bin gabâ la…