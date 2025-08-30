Eduquer pour mieux utiliser le téléphone

Le Cycle d’orientation de la Glâne lance un projet pilote lié à l’utilisation des smartphones. L’objectif est de proposer des pistes éducatives dans différentes disciplines. Cette année, les thèmes du sommeil et du temps d’écran seront abordés.

VALENTIN CASTELLA

ROMONT. Tenter de comprendre, impliquer les élèves et les accompagner plutôt que de partir en guerre. Telle est la stratégie adoptée par le Cycle d’orientation (CO) de la Glâne concernant l’usage des smartphones à l’école. Vendredi en conférence de presse, la direction, accompagnée par la conseillère d’Etat en charge de la formation et des affaires culturelles Sylvie Bonvin-Sansonnens, a présenté un projet pilote lié à ce sujet d’actualité. En témoignent les nombreuses interventions parlementaires déposées tant au niveau cantonal…