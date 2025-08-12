Face à Grand-Saconnex, le FC Bulle gagne dans la foi et la bonne humeur

Deux matches, deux remontadas et voilà le FC Bulle coleader de Promotion League avant d’accueillir Bâle M21 ce samedi. Un bonheur fugace qui s’explique en partie par l’optimisme diffusé par son nouvel entraîneur.

QUENTIN DOUSSE, À GRAND-SACONNEX

FOOTBALL. Inimitable FC Bulle! Comme une semaine plus tôt face à Zurich M21, les Gruériens ont remporté une partie – à l’extérieur – qu’ils avaient pourtant tout fait pour perdre. C’était samedi face à Grand-Saconnex, encore groggy par la nouvelle remontada du club bullois (vainqueur 3-4 en ayant été mené 3-1 jusqu’à la 78e minute). «On est contents de ce résultat, c’est positif. Mais on a encore beaucoup de boulot sur le fond comme sur la forme», souffle Jean-Philippe Lebeau.

Le nouveau technicien de Bouleyres ne s’en cache pas: bien que coleader…