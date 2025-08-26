J’ai un colis pour vous!

1

Bulle: Madame Garderie veut dépanner les parents en cinq minutes

Elle appartient au genre «halte-garderie», nouveau dans le canton.

Madame Garderie, lancée par la Bulloise Julia Galley, a l’ambition de dépanner les parents en cinq minutes, tout en choyant les enfants.

Elle s’adresse aussi aux entreprises.

ANAÏS REY

BULLE. Il y a un peu plus de quatre ans, alors …