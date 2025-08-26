J’ai un colis pour vous!

FRANCE 5, MERCREDI, À 21 H
En Norvège
Avec ses fjords impressionnants et ses régions sauvages, la Norvège offre des paysages d’une beauté intacte, difficiles d’accès mais d’une rare sérénité. La livraison d’un colis-mystère permet de partager le quotidien des habitants de l’archipel des Lofoten à un moment essentiel de l’année, la pêche à la morue arctique, mais aussi de faire le voyage depuis la capitale, Oslo, en compagnie de personnages qui vont affronter des conditions hivernales extrêmes lors de ce long périple vers ces îles situées au Nord du cercle polaire. ■