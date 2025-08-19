Johann Borcard sera à la fédérale

LUTTE SUISSE. Touché au genou gauche lors de la Fête cantonale valaisanne fin juin (La Gruyère du 1er juillet), Johann Borcard (photo) sera bien présent à la Fête fédérale de lutte à Mollis (GL) dans deux semaines. «Ça va de mieux en mieux et j’ai pu recommencer les entraînements il y a une dizaine de jours», rassure le Stabadin de 31 ans.

Victime d’une rupture partielle du ligament interne, le membre du club de la Gruyère n’est «pas encore à 100%. Pour le moment, j’ai surtout fait de la remise en forme. Mais les médecins sont positifs et je serai de toute manière présent à la fédérale.»

«Ça sera délicat»

Pour reprendre confiance dans sa lutte, Johann Borcard aurait voulu participer à la Schwägalp (AR), remportée dimanche par le Thurgovien Samuel Giger et le Saint-Gallois Marcel…