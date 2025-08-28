A l’écoute des rumex avec Françoise Rayroud

Je pose mon oreille…

...sur l’oseille à écusson. Elle est rare. Enfin, ses lieux de prédilection dans les Préalpes fribourgeoises sont rares. Françoise Rayroud, cueilleuse de son état, ne connaît que trois endroits où les trouver.

Elle m’entraîne à découvrir cette plante qui chante en trois langues. Je ne sais dire lesquelles, mais il y avait trois richesses de sons qui sortaient d’elle.

De loin on dirait une espèce de lierre aux feuilles claires qui tapisse les pierriers. Je m’avance et la touche. Elle semble s’envoler avec ses petites voiles au vent. Si Françoise ne me l’avait pas désignée, impossible de comprendre qu’elle fait partie de la même famille que les oseilles.

Dans ce paysage à couper le souffle, je suis là grâce à la remarque d’un lecteur. Après avoir lu mon article sur…