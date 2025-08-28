A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney, vendredi 20 h 15
CS Romontois vs Guin
Un match et un joueur à suivre:
Maxime Mason
32 ans, attaquant du CS Romontois
«Après Ueberstorf (3-4) dimanche, on veut gagner un deuxième derby de suite ce vendredi. Si possible avec la manière pour bien lancer notre championnat. Il y a toujours une rivalité germano-francophone avec Guin. Entre équipes fribourgeoises, on se connaît, et c’est clair que les Singinois se méfieront de moi après mon triplé contre Ueberstorf. Tant mieux j’ai envie de dire, ça fera de la place pour mes coéquipiers. Maintenant, si on veut être dans les cinq premiers de 2e ligue interrégionale, on doit absolument améliorer notre défense (n.d.l.r.: la pire du groupe actuellement, tout comme la saison dernière). C’est l’ensemble du bloc-équipe qui fait…