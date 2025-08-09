A l’affiche

CHARMEY

Musée de Charmey: exposition Passion et Tradition, 175 portraits d’agriculteur·rice·s du canton de Fribourg. Jusqu’au 14 septembre.

Exposition Végétaux, présences silencieuses, de Charlotte et Viviane Fontaine. Jusqu’au 14 septembre. Rens. www.musee-charmey.ch. Sa-di, me-ve 14-17 h.

CHÂTEAU-D’OEX

Musée du Pays-d’Enhaut: exposition des œuvres de David Montalto, gravures sur verre. Rens. www. musee-chateau-doex.ch. Sa-di, ma-ve 13 h 30-17 h 30.

GRUYÈRES

Château de Gruyères: exposition Jouer collectif! De l’art de créer ensemble. Jusqu’au 12 octobre. Exposition Photo Esplanade - Enjoy Fribourg, par les photographes Adrien Perritaz, Mélanie Rouiller et Charles Ellena. Jusqu’au 28 septembre. Rens. www.chateau-gruyeres.ch. Ts les jours 9-18 h.

Galerie du Calvaire: Abracadabois,…