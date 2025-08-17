A l’affiche

sam, 16. aoû. 2025

CHARMEY
Musée de Charmey: Exposition Passion et Tradition, 175 portraits d’agriculteur·rice·s du canton de Fribourg. Jusqu’au 14 septembre.
Exposition Végétaux, présences silencieuses, de Charlotte et Viviane Fontaine. Jusqu’au 14 septembre. Rens. www. musee-charmey.ch. Sa-di, me-ve 14-17 h.

CHÂTEAU-D’OEX
Musée du Pays-d’Enhaut: exposition des œuvres de David Montalto, gravures sur verre. Rens. www.musee-chateaudoex.ch. Sa-di, ma-ve 13 h 30-17 h 30.

Galerie Paltenghi: exposition des œuvres de Guerino Paltenghi. Jusqu’au 20 septembre. Sa, me-ve 14-18 h.

GRUYÈRES
Château de Gruyères: exposition Photo Esplanade - Enjoy Fribourg, par les photographes Adrien Perritaz, Mélanie Rouiller et Charles Ellena. Jusqu’au 28 septembre.
Exposition Jouer collectif! De l’art de créer ensemble. Jusqu’au 12…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses