A l’affiche

BULLE

Trace-Ecart et la Distillerie: Les élucubrations de dA/Ni de Bolzopolis, exposition des œuvres de Dany Walker. Jusqu’au 28 septembre (horaires étendus jusqu’à 21 h les jeudis, vendredis et samedis à la Distillerie avec la présence de Dany Walker). Rens. www. traceecart.com. Sa-di 11-17 h, je-ve 16-19 h.

CHARMEY

Musée de Charmey: exposition Passion et Tradition, 175 portraits d’agriculteur·rice·s du canton de Fribourg. Jusqu’au 14 septembre.

Exposition Végétaux, présences silencieuses, de Charlotte et Viviane Fontaine. Jusqu’au 14 septembre. Rens. www.musee-charmey.ch. Sa-di, me-ve 14-17 h.

CHÂTEAU-D’OEX

Galerie Paltenghi: exposition des œuvres de Guerino Paltenghi. Jusqu’au 20 septembre. Sa, me-ve 14-18 h.

Musée du Pays-d’Enhaut: exposition des œuvres de David Montalto, gravures…