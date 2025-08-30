A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Sa 10h et 14 h, lu-ve 14 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Sa 8-13 h.

Terrain synthétique zone sportive Bouleyres: Walking football pour seniors. Venez découvrir cette variante du football pratiquée en marchant. Ma dès 10 h.

Centre-ville: Les Francomanias, à l’Hôtel de ville, à Ebullition et à la place du Marché. Programme sur www.francomanias.ch. Sa dès 19 h.

Résidence du Marché: initiation au jeu de société organisée par le Club de scrabble de Bulle. Ouvert à tous. Sa 9-16 h.

Jardin anglais: concours de pétanque en doublette. Sa-di dès 08 h 45.

GRUYÈRES

Devant l’Office du tourisme: Nuit des chauves-souris, l’occasion de découvrir le monde fascinant de ces petits mammifères volants à travers un…