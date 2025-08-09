A l’agenda

ATTALENS
Rue de l’Eglise 58: programme d’activités ludiques, sportives et artistiques. Tout public, par tous les temps. Rens. www.maisonpicson.ch. Lu-ma 14h 30-18 h 30.
BELLEGARDE
Cantorama: Claviers d’alpage: Suzanne un jour avec Marc Pauchard (cornet à bouquin) et Jean-Christophe Leclère (orgue). Rens. www.lagruebaroque.ch. Di 11h30.
Cantorama: Claviers d’alpage: concert avec Matthieu Boutineau, Pierre Gallon, Benjamin-Joseph Steens, Jean-Christophe Leclère, Philippe Couvert, Hélène Conrad, Emmanuel Carron, Hilde Skomedal, Gabriele Basilico (concert payant). Di 16 h 30.
Chapelle Sainte-Marie (Weibelsried): Claviers d’alpage: concert de Hilde Skomedal (violoncelle). Di 14 h 30.
BROC
Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Sa 10h et 14 h,…